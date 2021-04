Saúde diz que doses da vacina da Pfizer devem chegar ao Brasil em 29 de abril AFP

Publicado 16/04/2021 17:55 | Atualizado 16/04/2021 17:58

Brasília - O Ministério da Saúde anunciou que as primeiras doses da vacina da Pfizer/BioNTech chegam ao Brasil no próximo dia 29 de abril. De acordo com informações da GloboNews, essa será a primeira remessa e contará com 1 milhão de doses do imunizante contra a Covid-19.



A carga deve ser recepcionada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e autoridades e o carregamento virá de uma da fábrica da farmacêutica na Bélgica.

Na última quarta-feira (14), o ministro Marcelo Queiroga, anunciou a antecipação da entrega de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer ao Brasil. Com a antecipação, devem chegar ao país 15,5 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 até junho. O governo tem contrato para compra de 100 milhões de doses da vacina.

A vacina da Pfier é a única que tem o registro definitivo da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso contra a Covid-19 no Brasil. Segundo a agência, os estudos e testes clínicos mostraram a “segurança, qualidade e eficácia” do imunizante.





Doses já deveriam estar no Brasil em dezembro de 2020

A negociação com a Pfizer poderia ter iniciado em agosto de 2020, quando a farmacêutica ofereceu ao governo federal 70 milhões de doses, com entrega a partir de dezembro daquele ano. Porém, o presidente Jair Bolsonaro exigiu da empresa um termo de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina e recusou a proposta.