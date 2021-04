Miguel Nicolelis Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 17/04/2021 20:14

Miguel Nicolelis , neurocientista e professor da Universidade de Duke, comparou a situação da pandemia de covid-19 no Brasil a históricos acidentes nucleares como os ocorridos em 1986 em Chernobyl , na Ucrânia; e em 2011 em Fukushima , no Japão. As declarações foram realizadas em entrevista à BBC . "Quando alguém me pede para traçar uma metáfora , digo que, para mim, é como Chernobyl ou Fukushima. Um reator nuclear, mas biológico , que está fora de controle numa reação em cadeia", avalia Nicolelis.

O cientista argumenta que seu comparativo baseia-se em três pontos: "a falta de liderança governamental, a ignorância [do governo] e a confiança em notícias falsas junto ao negacionismo científico".



Miguel pondera que esta situação não é culpa dos brasileiros, já que o povo deseja sair desta situação e é fundamental que o mundo entenda este ponto. Em sua avaliação, a principal causa para esta catástrofe é a falta de uma estratégia governamental clara e direcionada para o combate à pandemia. "[O presidente] fez campanha contra qualquer medida de isolamento social, se opôs as máscaras e negou a gravidade desde o início".

Ao falar sobre a saúde no Brasil, o professor argumenta que, embora o país apresente um bom sistema público, "o governo nunca aproveitou para financiá-lo e fortalecê-lo significativamente nesta crise", e por consequência "estamos no meio de um colapso de saúde nacional, algo que nunca havia acontecido na história ".

Nicolelis avalia que esta "é a razão pela qual temos tantos casos e tantas mutações ocorrendo simultaneamente no Brasil". A Fiocruz , em levantamento recente, declarou que foram detectadas 92 variantes da covid-19 em solo brasileiro , incluindo a P1.



Ainda segundo o cientista, "o mundo sofrerá as consequências" já que há "centenas de milhares de casos todos os dias, depois haverá novas variantes que surgirão e se espalharão pela América do Sul, América Latina e ao mundo todo dentro de semanas".



A condução brasileira no combate a pandemia de covid-19 já deixou mais de 370 mil mortes em pouco mais de um ano. Hoje, o país representa 25% dos novos casos de óbitos mundiais.