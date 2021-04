Padrasto mata enteada a facadas e liga para a polícia Reprodução

Por iG

Publicado 18/04/2021 12:49

Minas Gerais - Um homem de 33 anos esfaqueou e matou a enteada de 15 no apartamento onde moravam. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora do Rosário, região Centro-Sul de Belo Horizonte.



De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime foi preso em flagrante e levado até a Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher. As informações são do jornal O Tempo.



Ao jornal, a PM informou que após cometer o crime, ele mesmo ligou para o 190 e disse ter agredido a filha de sua mulher com uma faca. O padrasto acenou para a viatura da polícia quando o carro chegou ao local e confirmou ser o autor do crime.

A adolescente foi encontrada no sofá com muito sangue na região da cabeça. Ela foi socorrida até o Hospital João XXIII, onde ela teria morrido pouco depois.



Dois quartos do apartamento onde a adolescente foi morta estavam com as portas trancadas, um deles seria o quarto da mãe da vítima e outro da irmã, de 14 anos. Elas estavam dormindo e teriam sido acordadas pelos policiais.

A motivação do crime ainda não foi revelada pela polícia, mas a mãe da adolescente também foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos.