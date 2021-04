Por iG

Após a decisão do ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que a CPI da Covid-19, que cumpria todos os requisitos por lei, fosse instaurada, o debate sobre a continuidade de juízes da Suprema Corte foi estimulado por membros do governo Jair Bolsonaro (sem partido).



Atualmente, tramitam no Senado Federal dez pedidos de impeachment para ministros do STF. O recordista nos pedidos de interrupção é Alexandre de Moraes, com sete solicitações - seis específicos contra o juiz e um que reúne todos os 11 membros da Corte.

Gilmar Mendes e Cármem Lúcia possuem dois pedidos casa que pedem a interrupções de seus mandatos.

Desde 2008, foram 65 pedidos de impeachment contra ministros do STF, sendo 55 destes indeferidos. Alguns destes pedem a destituição de dois ou mais ministros.

Com 24 pedidos no total, Moraes é o recordista. Dias Toffoli é o vice campeão com 14 pedidos e Barroso fecha o pódio com sete solicitações. Lewandowski, com seis; Marco Aurélio e Fachin, com cinco; Cármen Lúcia e Fux, com três; Rosa Weber, com dois; e Nunes Marques com apenas um completam o histórico de pedidos.

Os ex-ministros Celso de Mello, com três petições; e Joaquim Barbosa, com um pedido, completam a lista.