Por IG - Último Segundo

Publicado 20/04/2021 09:14 | Atualizado 20/04/2021 13:28

Rio - A comissão parlamentar de inquérito (CPI) da Covid, que investigará as ações do governo Jair Bolsonaro, durante o enfrentamento à pandemia de covid-19, vai analisar a viagem realizada para Israel por uma comitiva de parlamentares brasileiros. As informações são do jornalista Octavio Guedes, da Globonews.

Requerimentos serão entregues ao Ministério de Relações Exteriores para que sejam apresentados documentos que atestem os objetivos da viagem. Parlamentares buscam saber o custo, relatórios produzidos e reuniões realizadas. Após a divulgação dos detalhes, uma análise com os resultados obtidos será realizada pela CPI.

De acordo com o jornalista, o roteiro de investigação trata do tema com reticências. Literalmente. O décimo quarto tema do plano tem como título "Viagem a Israel para...".

A "Covid Tour" ocorreu entre os dias 06 e 10 de março deste ano e tinha como objetivo conhecer um 'spray nasal' desenvolvido por país local. O grupo de congressistas contava com dez pessoas, entre elas o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).