São Paulo - O governo de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (20), novas etapas de vacinação. Uma delas é para pessoas com Síndrome de Down e pacientes transplantados imunossuprimidos e renais em diálise, entre 18 e 59 anos. As vacinas começarão a ser aplicadas no dia 10 de maio , em um total de 120 mil pessoas com tais comorbidades.



"São duas categorias bem definidas. Isso reprsenta o início desse processo de imunização dos pacientes com comorbidades", destacou José Medina, integrante do Centro de Contingência da Covid-10 em São Paulo.

Nesta segunda-feira (19), o Instituto Butantan recebeu mais 3 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para a produção local da vacina.



Funcionários do Metrô e da CPTM também foram inclusos na campanha de vacinação . O início da imunização para esse grupo está previsto para o dia 11 de maio. O goveno estima que 160 mil funcionário sejam imunizados.

Cronograma



21/4 - Público alvo: 65 e 66 anos

Quantitativos: 760 mil pessoas





23/4 - Público alvo: 64 anos

Quantitativos: 420 mil pessoas



29/4 - Público alvo: 63 anos

Quantitativo: 420 mil pessoas



6/5 - Público alvo: 60, 61, 62 anos

Quantitativo: 1,4 milhão de pessoas