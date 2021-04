Ministério da Saúde negocia compra de mais 100 milhões de doses da Pfizer AFP

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:56 | Atualizado 20/04/2021 17:00

Brasília - O Governo Federal deu início às tratativas para adquirir mais 100 milhões de doses da Pfizer no segundo semestre deste ano, após a entrega do primeiro lote que já havia sido negociado, informou a CNN Brasil. A entrega da primeira leva começa no próximo dia 29.



Ainda de acordo com a emissora, já houve reuniões entre integrantes do Ministério da Saúde com representantes da Pfizer para agilizar a entrega dos imunizantes. A empresa sinalizou à pasta que tem condições de fornecer mais vacinas ao Brasil assim que o primeiro lote de 138 milhões de doses for entregue.

A negociação entre o governo brasileiro e a Pfizer acontece após a gestão Bolsonaro rejeitar, no ano passado, a proposta da farmacêutica que previa 70 milhões de doses de vacinas até dezembro deste ano. Do total, 3 milhões estavam previstos até fevereiro, o equivalente a cerca de 20% das doses já distribuídas no país até agora.

*Com informações do IG