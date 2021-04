Ex-presidente Lula Miguel SCHINCARIOL/AFP

Publicado 21/04/2021 08:26

Rio - O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, acionou a Justiça nesta terça-feira (20) solicitando que o ex-presidente Lula preste depoimento presencialmente, em Santa Catarina, no caso que o petista o acusa de calúnia e difamação.

Em dezembro de 2019, Hang teria pago para que uma aeronave sobrevoasse o litoral de Navegantes e Balneário Camboriú com uma faixa escrita "Lula cachaceiro devolve meu dinheiro".

Em seu argumento, o ex-presidente diz as faixas extrapolaram o limite da liberdade de expressão e pede indenização de R$ 100 mil.

Para solicitar a presença de Lula, Hang afirma que o petista já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19, o que o tornaria apto para viajar de São Paulo a Santa Catarina.

"Atualmente, com a vacinação em andamento e melhor compreensão sobre a Covid-19, se mostra possível a designação de audiência presencial para melhor solução do caso em questão, sendo certo, inclusive, que o requerente [Lula] já tomou as duas doses da vacina contra o vírus", justifica no pedido a defesa de Hang.

A defesa ainda complementa que "a intimação para que compareça na audiência de instrução e julgamento presencial" é uma medida que "se mostra essencial para a melhor elucidação dos fatos narrados" por Lula. O ex-presidente tem 15 dias para responder e argumentar ao juiz Rafael Espindola Berndt.