Publicado 21/04/2021 18:18

São paulo - O Brasil registrou 3.472 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e atingiu a marca de 381,4 mil óbitos desde o início da pandemia no país. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



De acordo com o levantamento, o país obteve 79.719 novos casos da doença em 24 horas. Com isso, o Brasil soma 14.122.795 diagnósticos confirmados da doença.

O estado de São Paulo foi o que registrou o maior número de casos e mortes em um dia. O Conass aponta que foram 17.123 novos casos e 977 mortes registradas. Amapá registrou o menor número de novos casos, com 113 confirmações, enquanto o Acre foi o estado com menor índice de mortes em 24 horas, com 4 registros.



Vacinação

O painel de vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde informou que até o momento 33,8 milhões doses foram aplicadas. Os dados mostram que pouco mais de 24 milhões receberam apenas a primeira dose, enquanto 9 milhões já estão totalmente imunizados.



Segundo o levantamento, São Paulo é o estado que apresenta o maior número de imunizados, com 7.121.140 pessoas vacinadas. Roraima, tem 95.904 imunizados, o estado com menor índice de vacinação.