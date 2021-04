O Brasil registrou 2.914 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas Reprodução

Por iG, Eduarda Esteves

Publicado 23/04/2021 18:15 | Atualizado 23/04/2021 18:18

O país registrou 2.914 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou, nesta sexta-feira (23), 386.416 óbitos acumulados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 2.524. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



Já são 93 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de mil e 38 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. Ainda de acordo com os dados do Conass, são 28 dias com a média acima da marca de 2,5 mil.

Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 14.237.078 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 69.105 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 57.803 novos diagnósticos por dia.



A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas, ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.