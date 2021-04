Equipe da TV Cultura é agredida durante evento com Jair Bolsonaro Reprodução TV

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 18:09

Belém - O repórter Diogo Pugét e o cinegrafista Carlos Augusto, ambos da TV Cultura do Pará, foram agredidos no último sábado (24). O caso aconteceu durante a cobertura da passagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por Belém.



Em um vídeo transmitido pela própria emissora, é possível ver o jornalista sendo empurrado enquanto tentava conversar com um dos apoiadores do presidente. Após o ocorrido, a equipe precisou ser escoltada até o carro pela Polícia Militar para deixar o local em segurança.

Publicidade

Assista: