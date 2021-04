Eduardo possui doutorado em Demografia e é professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 27/04/2021 09:51

Rio - Na manhã desta terça-feira, tomou posse da presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o ex-diretor de pesquisas, Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto. Ele assume no lugar de Susana Guerra, que pediu demissão após os cortes orçamentários que inviabilizaram o Censo deste ano e colocam em cheque a preparação para a pesquisa em 2022.

Rios Neto era diretor de Pesquisas do instituto e foi indicado ao cargo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de hoje.

Ele tem formação em Economia com doutorado em Demografia e também é membro da Academia Brasileira de Ciências e professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Susana e Rios Neto assinaram, juntos, artigo publicado em março na página do IBGE no qual afirmaram que o país ficará em risco sem as informações censitárias.

"Sem o Censo em 2021, as ações governamentais pós-pandemia serão fragilizadas pela ausência das informações que alicerçam as políticas públicas com impactos no território brasileiro, particularmente em seus municípios", afirmaram Susana Guerra e Eduardo Rios Neto.

Sem Censo este ano

De acordo com o secretário da Fazenda, Waldery Rodrigues, o levantamento foi cancelado devido aos cortes realizados no Orçamento deste ano. A pesquisa perdeu 96% da verba, que foi reduzido de R$ 2 bilhões para R$ 71 milhões.

"As razões do adiamento foram colocadas no momento em que o Censo não teve o recurso alocados no processo orçamentário. Novas decisões sobre alocação e realização do Censo serão comunicadas", disse o secretário, que ressaltou que também serão ouvidas as orientações determinadas pelo Ministério da Saúde, em torno de questões sanitárias.