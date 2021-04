Por IG - Último Segundo

Publicado 27/04/2021 12:22

Rio - O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), sinalizou já ter candidato para apoiar nas eleições do governo do estado de São Paulo no ano que vem: o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

A fala ocorreu na última segunda-feira, para apoiadores que questionaram a situação política do estado paulista. Como resposta, Bolsonaro disse - sem citá-lo - que João Doria (PSDB), atual governador, é "obcecado pelo poder" e sugeriu para que a população de São Paulo "adote Tarcíso para o ano que vem".

Momentos antes, um fã pediu para que Bolsonaro não deixasse de olhar o "nosso estado" - já que o presidente nasceu em São Paulo - e recebeu como resposta que há "um problema lá, aquele cara é perigoso". A referência foi novamente ao atual governador João Doria.