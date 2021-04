As imagens da mulher caída no chão após o ataque circulam pelas redes sociais Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 27/04/2021 15:55

Rio - Em São Paulo, uma passageira morreu após levar marretadas na cabeça, dentro de um dos vagões da Linha 1 Azul do Metrô, na madrugada desta segunda-feira. O agressor foi preso em flagrante e internado em um hospital, de acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública (SSP).



Segundo as informações, a vítima tinha 46 anos e chegou a ser socorrida por funcionários do local, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia. Segundo o hospital, "a paciente deu entrada com traumatismo craniano e evoluiu a óbito".

As imagens da mulher caída no chão após o ataque, que ocorreu entre 5h07 e 5h16, circulam pelas redes sociais.



Passageiros do vagão ficaram revoltados com a situação e lincharam o agressor. Conforme as informações dadas por testemunhas ao portal G1, o homem, de 55 anos, teve um surto psicótico e atacou a mulher. As mesmas fontes disseram que o aposentado carregava um marreta e uma faca com ele.



"A marreta usada e uma faca de cozinha foram apreendidas. O homem disse aos agentes que toma remédio e ouviu vozes", informa trecho da nota sobre o caso enviada à reportagem pela assessoria da Secretaria da Segurança.