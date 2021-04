Por Agência Brasil

Publicado 27/04/2021 16:53 | Atualizado 27/04/2021 16:54

A cidade de São Paulo vai deixar de ter sepultamentos em horário noturno a partir de quinta-feira (29). A medida foi anunciada hoje (27) pela prefeitura paulistana e ocorre após uma queda de óbitos por covid-19 na capital.

Segundo a prefeitura, o sepultamento em horário noturno poderá voltar a ocorrer caso o número de mortes volte a crescer na cidade.

Os sepultamentos à noite começaram a ocorrer no dia 25 de março, quando houve um aumento das mortes provocadas pela covid-19. Com isso, os cemitérios da Vila Formosa, São Luiz, Vila Nova Cachoeirinha e São Pedro estenderam seus horários de funcionamento até as 22h. O objetivo da prefeitura era otimizar o serviço de sepultamento diário, a fim de amenizar o sofrimento dos familiares e garantir dignidade no momento do sepultamento.

Em abril deste ano, 7.422 sepultamentos ocorreram na cidade, segundo boletim da prefeitura de São Paulo. Em março, o mês com o maior número de sepultamentos, foram 9.799 enterros. Esse número inclui cremações e dados de cemitérios particulares.