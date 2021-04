Hospitais e cemitérios lotados são o resultado da devastação causada pela covid-19 no Brasil Daniel Castelo Branco

Por iG

Publicado 27/04/2021 18:43 | Atualizado 27/04/2021 20:22

O país registrou 3.086 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou, nesta terça-feira (27), 395.022 óbitos acumulados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.431. Já são 97 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de mil e 41 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 14.441.563 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 72.140 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 56.927 novos diagnósticos por dia.

São Paulo segue no topo da lista de estados com mais óbitos relacionados à Covid-19: 93.842. Em seguida estão o Rio de Janeiro (43.288); Minas Gerais (32.497); e o Rio Grande do Sul (24.458).

Publicidade

A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas; ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.

Desde o início de junho, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.