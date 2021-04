Por IG - Último Segundo

Rio - Na madrugada desta sexta-feira, uma agência da Caixa Econômica Federal foi assaltada, em Salvador, na Bahia, por homens armados com fuzis. Relatos de moradores indicam que as explosões se iniciaram por volta das 3h25. Um morador que transitava pelo local foi feito refém pelos assaltantes.

Em 2021, este é o 21º ataque a agências bancárias na Bahia. A unidade assaltada nesta sexta está localizada no centro comercial da cidade. Um dos suspeitos derrubou os portões de entrada para ter acesso ao interior do banco.

Os assaltantes fecharam a rua da agência para que carros e pessoas não passassem no local. Testemunhas relatam que houve um refém. Imagens mostram um rapaz deitado no chão e sendo ameaçado pelos suspeitos. Tiros foram disparados e as cápsulas de munição do fuzil utilizado na operação foram encontrados pela polícia.

Ao menos três explosões foram relatadas por moradores locais. A Polícia Militar esteve no local junto ao gerente da agência para que a empresa colabore com as investigações.