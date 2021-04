Sergio Moro é vacinado contra a Covid-19 nos EUA

Sergio Moro, ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública Mateus Bonomi/Agif - Agência De Fotografia/Estadão Conteúdo

Publicado 30/04/2021 15:11

Sergio Moro recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 nesta semana. O ex-ministro da Justiça foi vacinado nos Estados Unidos.

Com 48 anos de idade, o juiz federal responsável pela Lava Jato não faz parte do grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização (PNI), e caso se vacinasse no Brasil, seria imunizado apenas após este grupo, o que é previsto para setembro.

Em dezembro do ano passado, o também ex-juiz federal da Lava Jato criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela demora no início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, que foi iniciada no final de janeiro deste ano.

“Quantas vítimas temos que ter para o Governo abandonar o seu negacionismo?”, questionou Moro pelas redes sociais na época.

Na quinta-feira da semana passada, 22, o plenário do Supremo Tribunal Federal ( STF ) manteve decisão da 2ª turma que considerou Sergio Moro parcial no julgamento do ex-presidente Lula (PT).