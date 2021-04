Comitiva do governo federal formada por deputados e ministros é alvo de 'ovada' Reprodução TV Globo

Por iG

Publicado 30/04/2021 16:14 | Atualizado 30/04/2021 16:22

São Paulo - A comitiva do governo federal foi hostilizada por manifestantes em frente ao prédio da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), nesta sexta-feira (30), durante leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).



Um ovo chegou a ser atingido em direção a comitiva, mas não atingiu ninguém. Pelas imagens, é possível ver que os deputados, Hélio Lopes (PSL-RJ) e Carla Zambelli (PSL-SP), por pouco não foram atingidos.

Publicidade

Centenas de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores sem teto (MTST) foram até o centro de São Paulo, em frente ao prédio onde ocorre o leilão para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que está presente no local. Gritos de ‘fascista’ e placas mencionando as 400 mil mortes em decorrência da Covid-19 puderam ser vistas e ouvidas.

Publicidade

No leilão, consórcios disputam concessão da distribuição de água e esgoto da capital e de outros 34 municípios do Rio de Janeiro. A expectativa do governo é de arrecadar mais de R$ 10 bi.