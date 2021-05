Vacina Oxford-AstraZeneca AFP

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 17:24

O Ministério da Saúde irá receber, da Fiocruz, nesta sexta-feira (30), um novo lote com 6,5 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. A entrega de hoje contempla 6,5 milhões de doses, em duas remessas: a primeira já liberada, incluindo 590 mil para o Estado do Rio de Janeiro; a segunda está prevista para o final do dia. Para maio, a Fiocruz prevê o fornecimento de 21,5 milhões de doses.

Com o novo lote, a Fiocruz alcança 26,5 milhões de doses da vacina despachadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos).



Até esta sexta, 77,8% de todas as doses aplicadas no Brasil foram da CoronaVac, contra 22,2% da vacina de Oxford/AstraZeneca.

A superação do quantitativo é resultado do escalonamento interno da produção pelo Instituto. Além das doses processadas internamente, o total inclui as 4 milhões importadas prontas do Instituto Serum, da Índia.