Jair Messias Bolsonaro, presidente da República reprodução

Por iG

Publicado 30/04/2021 17:45

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) encontrou com um grupo de empresárias e líderes do setor produtivo para um almoço na capital paulista nesta sexta-feira (30). No evento, que aconteceu no palácio Tangará, no bairro do Panamby, zona sul da cidade, os convidados se sentaram sem respeitar o distanciamento social e não usaram máscaras à mesa, mesmo antes de comer.

Também estavam presentes os ministros da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Economia, Paulo Guedes , da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, da Cidadania, João Roma, e também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

A reunião aconteceu depois do jantar com empresários, também em São Paulo, ocorrido há tantas semanas. À época, criticou-se a ausência de mulheres na reunião, cujo objetivo era tratar da política econômica e da compra de vacinas pelo setor privado.



No início e durante o evento, muitos cidadãos que passavam pela rua protestavam contra a gestão Bolsonaro . Depois, Bolsonaro seguiu para a sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), no centro da cidade, para acompanhar o o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).



Guedes se dirigiu ao leilão de concessão dos serviços de saneamento em 35 municípios do estado do Rio.