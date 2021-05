Polícia Federal em São Paulo deflagrou a Operação Airâvata para investigar o comércio ilegal de marfim de elefantes Arquivo/Polícia Federal

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/05/2021 11:42 | Atualizado 03/05/2021 11:47

A Polícia Federal (PF) em São Paulo deflagrou na manhã desta segunda-feira, 3, a Operação Airâvata para investigar o comércio ilegal de marfim de elefantes. De acordo com a corporação, foi identificado um possível fornecedor das peças. Agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão, com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo

Segundo a corporação, a ofensiva é um desdobramento das investigações da Operação Internacional Thunder, organizada em 2020 em conjunto com a Interpol e com a Organização Mundial das Aduanas. Na ocasião, foram apreendidas 300 peças feitas de marfim, apenas na capital paulista.

O nome da operação faz referência a Airâvata, considerado o "rei" dos elefantes na mitologia hindu, e montaria do deus Indra, informou a Polícia Federal.