O deputado estadual Arthur do Val (Patriota-SP) decidiu comparecer a uma manifestação realizada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Avenida Paulista, em São Paulo, e foi xingado pelas pessoas que participavam do ato.

Mamãe Falei", apoiou Bolsonaro na última eleição, mas vem tecendo diversas críticas ao presidente e O deputado, também conhecido como "", apoiou Bolsonaro na última eleição, mas vem tecendo diversas críticas ao presidente e protocolou até mesmo um pedido de impeachment contra ele no mês passado . Na manifestação, do Val abordou os apoiadores de Bolsonaro e começou a questioná-los.

"Alguém, aqui, tem político de estimação?", disse ele. "Claro que não", respondeu uma mulher não identificada. "Então fora, Flávio 'Rachadinha'", respondeu ele. "Fora você, seu idiota", retrucou a mulher, irritada.

Depois de algumas abordagens, o deputado acabou sendo expulso aos gritos pelos manifestantes. "Vaza" e "lixo" foram alguns dos nomes usados pelas pessoas. Apesar da Polícia Militar estar próxima ao local, do Val disse ao portal UOL que "claramente seria agredido mais severamente" caso continuasse ali.

Reação de Eduardo Bolsonaro

Arthur do Val compartilhou o vídeo questionando os eleitores em seu perfil do Instagram e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) reagiu à publicação. "O cara vai em manifestação de esquerda e apanha, vai na de direita e é esculhambado (notem a diferença: comunistas agridem, conservadores apenas xingam). Agora ele vai ter que finalmente dar presença no trabalho e honrar o dinheiro que recebe do contribuinte paulista", escreveu ele.

Agora ele vai ter que finalmente dar presença no trabalho e honrar o dinheiro que recebe do contribuinte paulista. — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) May 3, 2021

