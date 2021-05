O presidente Jair Bolsonaro Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 03/05/2021 19:26

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi aconselhado por auxiliares a 'sair da bolha' e buscar aproximação com eleitores do centro para aumentar as chances de se reeleger em 2022. As informações são da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.



Para tratar do objetivo, foi criado um conselho político que deve reunir ministros de diversas pastas que auxiliarão no desenho das estratégias de campanha.

Na semana passada, Bolsonaro teria ouvido de aliados que há risco de perder a disputa se não dialogar com eleitores mais moderados.



O presidente também foi aconselhado a intensificar as viagens pelo país. Bolsonaro estaria preocupado com os vetos do Orçamento na Infraestrutura por atingirem uma de suas possíveis vitrines: obras públicas.