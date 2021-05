Brasil

Lewandowski diz que gestor pode responder por improbidade se atrasar 2ª dose

A manifestação consta em decisão proferida para suspender decisão do Tribunal de Justiça do Rio que validou decreto estadual que alterava a ordem de prioridades do imunizante

Publicado 03/05/2021 20:11 | Atualizado há 13 horas