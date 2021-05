Por O Dia*

Publicado 05/05/2021 10:30 | Atualizado 05/05/2021 10:36

Brasília - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado iniciou, na manhã desta quarta-feira (5), a sessão em que irá ouvir o ex-ministro da Saúde Nelson Teich. O médico oncologista será o segundo ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro que prestará depoimento aos senadores.



Acompanhe ao vivo:

Nelson Teich foi ministro da Saúde entre 17 de abril e 15 de maio de 2020. Ele assumiu logo após a saída de Mandetta e, quatro semanas depois, foi substituído pelo general Eduardo Pazuello.



Já o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, que estava agendado para a quarta-feira, foi adiado para o dia 19 deste mês. Pazuello alegou risco de contaminação por ter se encontrado recentemente com pessoas com covid-19.