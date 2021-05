Discussão entre Eliziane Gama (dir) e Ciro Nogueira (esq) paralisou temporariamente depoimento de Nelson Teich AGÊNCIA SENADO

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:10

A audiência na CPI da Covid com o ex-ministro da Saúde Nelson Teich, nesta quarta-feira (5), teve de ser suspensa por alguns minutos após senadores aliados ao governo e senadoras representantes da bancada feminina iniciarem uma discussão.



Por não ter nenhuma mulher entre seus 18 titulares e suplentes da CPI da Covid, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), disse que faria uma “concessão” para que duas senadoras pudessem fazer perguntas durante as audiências. Essa decisão não agradou os governistas.



No momento em que a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) foi chamada a fazer perguntas a Teich, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), aliado ao governo, afirmou que não havia acordo e que não havia a previsão no regimento do Senado para que houvesse esse tipo de inserção na comissão.

Em um dos momentos mais acalorados, houve troca de acusações. Eliziane chamou Ciro de "descontrolado" e disse para ele que não "admite grito".



“Nada contra a senadora, mas isso não está em regimento, não foi acordado pela comissão. A gente fica sendo o papel de vilão da situação se nós queremos cumprir o regimento e que o trabalho seja levado a sério. Isso não foi acordado”, afirmou Nogueira.



A senadora respondeu: “Só não entendo porque tanto medo das vozes femininas aqui, Ciro”.



Ao rebater, Ciro Nogueira disse: “As pessoas ficam querendo dar uma outra versão, como se nós estivéssemos perseguindo as mulheres. Quem perseguiu as mulheres foi seu partido que não lhe indicou, senadora”.

Publicidade

Osmar Aziz precisou intervir: “Ontem [terça-feira] eu fiz esse apelo para vossa excelência para que a gente pudesse dar [a palavra] a pedido das mulheres. Mas no teor do regimento, nós estamos, sim, fazendo uma concessão neste momento. E não é uma concessão porque elas são mulheres. É uma concessão porque elas têm uma representatividade igual à nossa”.



“E não é concessão, é compensação”, complementou o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Apesar do intermédio, a discussão continuou. Eliziane Gama explicava que havia entre as parlamentares senadoras tanto da base quanto da oposição ao governo e que tratava-se não de uma questão política, mas sim de uma participação feminina.

Publicidade

“Mas não pode ser em arrepio à representatividade do que o povo elegeu”, interrompeu o líder do governo, senador Fernando Bezerra (MDB-PE).



“Eu entrei como o senhor, entramos todos pela mesma forma”, rebateu a senadora Leila Barros (PSB-DF).

Outras senadoras também se manifestaram, como Simone Tebet (MDB-MS), que disse que a participação da bancada de feminina não era um privilégio, mas sim uma prerrogativa.



“Há uma grande diferença entre privilégio e prerrogativa. Privilégio é inadmissível no Estado de Direito e as mulheres dessa Casa nunca vão pleitear. Prerrogativa é diferente. Nós pedimos ao plenário dessa comissão que pudéssemos ter direito a uma fala”, ponderou.



Publicidade

Suspensão da sessão

Em meio ao embate, o presidente Omar Aziz disse que iria suspender a sessão. “Pode discutir aí, pode brigar, fazer o que quiserem aí”.



“Eu não posso falar nada que vocês ficam descontrolados, com todo o respeito”, disse a senadora Eliziane Gama. Ela e o senador Ciro Nogueira seguiram, em dedo em riste, com a troca de acusações.



“Vossa excelência começou a ficar descontrolado desde ontem”, continuou a senadora. Neste momento, o senador Ciro Nogueira estava de costas e sua fala não foi registrada ao microfone.



“Nem eu aguentando grito de homem, senador Ciro. O que é, senador? Vossa excelência pensa o que, senador? Que vossa excelência vai calar a gente? Vossa excelência não admite meu grito e eu também não admito o seu grito”, afirmou a senadora.



O presidente da CPI, Osmar Aziz, fez questão de pedir desculpas ao ex-ministro da Saúde. “Eu quero pedir desculpas ao Dr. Teich que está aqui, veja bem, sendo testemunha e está tirando um dia de trabalho dele. Nós estamos acirrando um negócio...Se fosse um fato relevante, mas não é nada”, disse Omar Aziz.