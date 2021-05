Equipe de socorro na porta da unidade, no município de Saudades Reprodução de vídeo

Publicado 06/05/2021 09:40

Rio - Na tarde desta quarta-feira, após manifestação do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), a Justiça decretou a prisão preventiva do jovem que invadiu uma creche e matou três crianças e duas professoras, em Saudades, no Oeste catarinense . Também foi estabelecida a quebra do sigilo de dados dos computadores, videogame e pen drive apreendidos, com o acesso imediato ao conteúdo armazenado. Com isso, os investigadores esperam descobrir a motivação do atentado.

O Promotor de Justiça Douglas Dellazari explicou que a prisão preventiva é necessária, no momento, para a garantia da ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O agressor agiu por motivo torpe (ou fútil), com meio cruel (múltiplos golpes com arma branca) e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (contra crianças com menos de 2 anos de idade e professoras indefesas, que estavam em seu horário de trabalho).



"Os crimes causaram extremo abalo à ordem pública, consideradas a torpeza, covardia e crueldade com que foram praticados, cenas nunca vistas antes nesta Comarca, denotando uma gravidade em concreto inquestionável. A reprovabilidade das infrações penais e a periculosidade do autor são extremamente acentuadas, sob qualquer perspectiva, seja pelo modus operandi, seja pela multiplicidade de golpes, seja pela qualidade das vítimas", ressaltou o Promotor de Justiça.

Ainda nesta quarta, segundo boletim médico, um bebê de 1 ano e oito meses, que ficou ferido durante o ataque à creche, apresentou quadro clínico estável após passar por uma cirurgia, e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó.

O jovem, de 18 anos, apontado como autor do crime, está internado na mesma unidade de saúde. O hospital informou que o paciente está sedado, em recuperação ao pós-operatório. Depois de invadir a creche e atacar as vítimas, na manhã desta terça-feira, o rapaz desferiu golpes também contra o próprio pescoço, além de abdome e tórax, conforme informou o Corpo de Bombeiros.



A Polícia Civil segue com as investigações.