Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/05/2021 11:02 | Atualizado 06/05/2021 11:03

Brasília - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), um dos primeiros parlamentares a falar na sessão desta quinta-feira (6) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid , reagiu às recentes falas do presidente Jair Bolsonaro contra a China , e afirmou que irá fazer o requerimento para que um responsável da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) compareça ao colegiado para explicar as declarações do presidente.