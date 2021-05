O carro subiu na calçada e atropelou a vítima, que saiu correndo em seguida Reprodução/Facebook

Por IG - Último Segundo

Publicado 06/05/2021 11:48 | Atualizado 06/05/2021 11:53

Um homem saiu correndo após ser atropelado por um Fusca enquanto caminhava por uma calçada de São Miguel Arcanjo (SP), na última quarta-feira, 05. Uma câmera de segurança da Rua Comendador Dante Carraro registrou o ocorrido. As informações são do G1. Nas imagens, o motorista do carro aparece dirigindo na contramão. O carro sobe na calçada e atropela a vítima, que sai correndo em seguida. Veja abaixo:

Uma testemunha teria dito que o motorista do carro chegou a descer e correr atrás da vítima. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada por um comerciante, mas, quando chegou no local do atropelamento, não encontrou ninguém.

Os agentes chegaram a procurar pela vítima em uma unidade de saúde, mas ninguém com ferimentos na perna havia dado entrada. Até a manhã desta quinta-feira, 06, nenhum boletim de ocorrência foi registrado.