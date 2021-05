Consumo em restaurantes e bares cai 34,2% com restrições em março, diz pesquisa Luciano Belford/Agencia O Dia

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/05/2021 17:33

Com reflexo do fechamento de estabelecimentos em razão das medidas de enfrentamento da segunda onda de covid-19, o consumo em restaurantes, bares, lanchonetes e padarias teve queda de 34,2% em março se comparado aos níveis de período equivalente de antes da pandemia. O levantamento é feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base em pagamentos realizados com cartões de alimentação e refeição da bandeira Alelo em todo o País.

A variação da pesquisa é medida contra os resultados do mesmo período de 2019, já que a ideia é comparar com os fluxos de um ano completo sem pandemia.

O consumo em supermercados, na direção oposta, registrou aumento de 7,3% em março.

A avaliação é de que, além das restrições no funcionamento de bares e restaurantes, a antecipação de feriados no fim de março pode ter colaborado para reduzir a circulação de pessoas em dias normalmente úteis.