Resultado sobre mudança na faixa etária deve sair em janeiro de 2022 AFP

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 19:09 | Atualizado 06/05/2021 19:13

O Ministério da Saúde deve destinar mais de R$ 6,6 bilhões para a compra de 100 milhões de doses da vacina Covid-19 da Pfizer/BioNTech. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira pelo ministro Marcelo Queiroga, no Congresso Nacional.

A expectativa é de que essas doses do laboratório comecem a chegar no Brasil ainda este ano. O extrato de dispensa de licitação para a aquisição do imunizante foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Publicidade

O Governo Federal já garantiu em contrato outras 100 milhões de doses Pfizer, que já começaram a ser distribuídas este mês. Na última segunda-feira (3/5), o primeiro lote com 499 mil doses do laboratório foi enviado para todos os estados e Distrito Federal em divisão proporcional e igualitária. A previsão é de que outra remessa, com 1,1 milhão de doses, seja distribuída pela pasta a partir da próxima segunda-feira.