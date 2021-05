Segundo testemunhas que estavam no local, quatro pessoas teriam morrido, inclusive o piloto, que teria pulado do avião e não resistido a queda Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 08:42 | Atualizado 07/05/2021 09:24

Rio - Nesta quinta-feira, um avião monomotor caiu e explodiu entre os municípios de Itaituba e Novo Progresso, no Pará. Segundo testemunhas que estavam no local, quatro pessoas teriam morrido, inclusive o piloto, que teria pulado do avião e não resistido a queda. Ainda segundo testemunhas, o piloto estaria fazendo voos rasantes, quando perdeu o controle da aeronave. A polícia local ainda não confirmou as mortes. As informações são do Portal G1.

O local do acidente fica há 30 minutos da sede do município de Novo Progresso e é uma região de pasto do garimpo São Raimundo. Fotos feitas lá, mostram duas pessoas que morreram carbonizadas com a explosão. Até o início da noite, os corpos ainda permaneciam no local.

A Polícia Civil afirmou, em nota, que deslocou equipes para a área, que é de difícil acesso. Enquanto o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil disseram que não foram acionados.

Responsável por investigar acidentes aéreos, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) disse que está levantando as informações.