Por IG - Último Segundo

Publicado 07/05/2021 09:33

Rio - O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), passou a ser chamado de "Senhor da Morte" em um outdoor instalado na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. Na placa publicitária, além do pedido por mais vacinas, a responsabilidade de "mais de 350 mil mortos pela covid-19" é atribuída ao chefe do Executivo.

A placa leva a seguinte frase: "O senhor da morte chefiando o país", com uma imagem de uma caveira com a faixa presidencial e uma hashtag "FORABOLSONARO".

Também há o argumento de que "quem denuncia a política genocida não deve ser silenciado". Isso porque outras manifestações contrárias ao presidente foram vítimas de investigações e inquéritos policiais.

Em agosto do ano passado, a cidade de Palmas, em Tocantins, recebeu um outdoor patrocinado por um sociólogo crítico às políticas públicas do Planalto. Nela, havia a imagem do presidente com a seguinte frase: "[Bolsonaro] não vale um pequí roído". O autor do ato foi investigado pela Polícia Federal a pedido do então Ministro da Justiça, André Mendonça.

Publicidade

Na imagem do outdoor em Pernambuco, é possível enxergar a presença de logos de centrais sindicais e a mensagem de apoio a liberdade dos sindicatos. A instalação do outdoor ocorreu em uma das principais avenidas da cidade, a Presidente Getúlio Vargas.