O trabalhador, disse que a agressão ocorreu após pedir para o homem colocar a máscara de proteção contra a covid-19 Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 07/05/2021 12:18

Rio - Imagens de uma câmera de segurança de um estacionamento no bairro de Campo Grande, em Santos, litoral paulista, mostram o momento em que um manobrista é agredido por um cliente na última quarta-feira, 05. Em entrevista ao G1, o trabalhador, que levou um soco e um chute, disse que a agressão ocorreu após pedir para o homem colocar a máscara de proteção contra a covid-19.

Gerson Rocha, de 29 anos, disse que o cliente chegou ao estacionamento, parou o carro e saiu dele sem máscara no rosto. Em seguida, o homem foi falar com o manobrista para buscar o ticket.

Publicidade

"Eu solicitei para colocar a máscara, mas ele se recusou, saiu andando em direção à rua e retornou reforçando o pedido do ticket, ainda sem usá-la. Reforcei que, assim que ele colocasse a máscara, eu forneceria, então, ele tentou retirar à força o ticket da minha mão, com a máscara toda torta, e em sequência desferiu um soco, seguido de um chute. Aí, saiu do estabelecimento falando palavras de baixo calão. Isso tudo em menos de um minuto", relatou o manobrista.

Confira as imagens: