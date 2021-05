Wellington Dias, governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste Divulgação/Ccom

Publicado 07/05/2021 18:24

O governador e coordenador do tema sobre a vacina no Fórum Nacional de Governadores, Wellington Dias (PT), cobrou nesta sexta-feira, em uma audiência no Senado, uma definição para a importação da vacina Sputnik V, que teve a autorização negada no mês passado.



"Nenhuma vacina no mundo está sendo utilizada com regras normais, todas estão sendo aprovadas de forma emergencial e excepcional. É isso que esperamos no Brasil", disse o governador.



Irei solicitar por meio do Fórum dos Governadores do Brasil, a antecipação da entrega de 30 milhões de doses de vacinas contratadas junto à China. A entrega era prevista para setembro. — Wellington Dias (@wdiaspi) May 7, 2021 Estou buscando uma audiência com a embaixada chinesa, onde também pedirei a entrega de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs), que são necessários para produção de vacinas no Brasil. — Wellington Dias (@wdiaspi) May 7, 2021

Segundo o Senador Humberto Costa (PT-PE), houve uma tentativa de convencer os russos a não desistirem da negociação reforçando a eficácia da vacina. Em suas redes sociais, o representante reforçou a necessidade de distribuição de mais vacinas aos estados, e disse que pretende antecipar a entrega de 30 milhões de doses da vacina.

"Nós estivemos lá na Embaixada da Rússia, inclusive convencendo o embaixador a nos ajudar para que não houvesse desistência da parte dos produtores russos, em relação a essa demanda que foi apresentada pelo Brasil. Externei já a minha total confiança e o meu respeito à credibilidade que a Anvisa tem."



O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), declarou após a conclusão da reunião da Anvisa, que embora respeite a decisão da agência, não poderia deixar de expressar sua decepção e estranheza, pelo fato da mesma vacina já ser usada em muitos países, e com eficácia demonstrada.



O político disse ainda que o próprio Comitê Científico do Nordeste se posicionou favorável ao uso da Sputinik V, e que continuará lutando por essa autorização, de forma segura, e seguindo todas as regras para podermos trazer a vacina para nossa população o mais rápido possível.