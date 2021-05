Corpo de Bombeiros de Manaus durante resgate de pessoas presas no prédio de cinco andares em chamas Reprodução

Um incêndio atingiu um hotel em Manaus (AM), na Avenida Joaquim Nabuco, na manhã deste sábado, 8. O Corpo de Bombeiros resgatou 55 pessoas, entre elas bebês e crianças. Ninguém teve ferimentos graves.



Segundo moradores, o incêndio teria sido causado por um curto-circuito nos andares inferiores, por volta das 8h15 da manhã. Alguns deles conseguiram escapar por baixo, enquanto outros precisaram subir ao terraço para fugir das chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou utilizar escadas para que os moradores presos no terraço pudessem descer em segurança, enquanto outra trabalhava na contenção das chamas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.