Por IG - Último Segundo

Publicado 10/05/2021 08:43 | Atualizado 10/05/2021 12:44

Rio - O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disponibilizou da estrutura do Itamaraty para garantir o abastecimento de cloroquina ao Brasil, mesmo após a interrupção nos testes clínicos por parte da Organização Mundial da Saúde em decorrência de efeitos colaterais e ineficácia apresentada. As informações são do jornal A Folha de S.Paulo.

A mudança no posicionamento do ministério coincide com a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), mencionar uma "possível cura para a doença" em uma transmissão nas suas redes sociais, no dia 21 de março de 2021.

Na ocasião, Bolsonaro relacionou o Hospital Albert Einstein e a possível cura dos pacientes com covid-19.

"Agora há pouco os profissionais do hospital Albert Einstein me informaram que iniciaram um protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com covid-19", disse.