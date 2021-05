Na capital paulista, também estão sendo vacinadas as pessoas de 60 a 62 anos de idade Divulgação

Por Agência Brasil

Publicado 10/05/2021 11:26

Começa hoje (10) na cidade de São Paulo a vacinação das pessoas com Síndrome de Down, os pacientes renais em terapia substitutiva e as pessoas transplantadas imunossuprimidas. Serão imunizadas pessoas com 18 anos ou mais que se enquadrem nos três grupos.

Para receber a dose da vacina é necessário comparecer em um ponto de vacinação com um documento de identificação com preferência com o número do CPF. No caso dos pacientes renais e os transplantados imunossuprimidos é preciso uma declaração médica que comprove a condição.

Também estão sendo vacinadas as pessoas de 60 a 62 anos de idade.

Em toda a cidade há vacinas disponíveis nas 468 unidades básicas de saúde, em 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs) em três centros-escola.

