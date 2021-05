Jair Bolsonaro EVARISTO SA/AFP

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 14:18

Em uma conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez mais um ataque a imprensa e ironizou o chamado 'orçamento paralelo' no governo para contemplar a base parlamentar no Congresso Nacional.

Publicidade

"Inventaram que eu tenho um orçamento secreto agora. Tenho um reservatório de leite condensado, 3 milhões de latas. Eles não têm o que falar. Como um orçamento foi aprovado, discutido por meses e agora apareceu R$ 3 bilhões? Só os canalhas do Estado de S. Paulo para escrever isso aí", afirmou o presidente a apoiadores no Palácio da Alvorada.

A declaração do presidente vem após uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo no último fim de semana sobre o tema. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) que investigue se o orçamento paralelo pode configurar crime de responsabilidade.

Publicidade

Ao ironizar as críticas, Bolsonaro falou sobre o churrasco que ele fez no Dia das Mães e a notícia sobre a compra de leite condensado por todos os órgãos do governo. "Eu faço um churrasco aqui (no Palácio) e apanho. Agora inventaram que eu tenho um orçamento secreto agora. Eu tenho é um reservatório de leite condensado ali, três milhões de latas", ironizou.

Após apoiadores o questionarem sobre uma possível intervenção militar no país, o presidente falou em "intervenção civil em outros lugares", sem ser específico. "Para que intervenção militar se já sou presidente? Sou capitão do exército", destacou.

Publicidade

Ele não foi claro e nem explicou o que significaria uma "intervenção civil".

Bolsonaro completou dizendo que se a verba federal foi aplicada de forma irregular a culpa é dos gestores locais. "Eles batem na tecla de corrupção o tempo todo. Zero corrupção no meu governo, zero. Outra coisa, se alguém na ponta da linha, mandamos dinheiro para Estados, se alguém comprou algo superfaturado, não tenho essa responsabilidade", disse o presidente.