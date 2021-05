Vaniela Aparecida de Jesus, de 34 anos, foi morta a facadas Reprodução/Redes Sociais

Por IG - Último Segundo

Publicado 12/05/2021 09:19 | Atualizado 12/05/2021 09:26

Rio - Uma jovem de 19 anos suspeita de matar a facadas Vaniela Aparecida de Jesus, de 34 anos, em uma pizzaria no Núcleo Rural Café Sem Troco, no Paranoá, Distrito Federal, foi presa pela Polícia Civil na última terça-feira, 11. O crime ocorreu após uma discussão pela escolha da música que tocaria no estabelecimento. As informações são do G1.

De acordo com a 6ª Delegacia de Polícia, a vítima foi assassinada a facadas pela suspeita e pela namorada dela, uma adolescente de 15 anos. Por isso, a jovem foi indiciada por homicídio qualificado e corrupção de menor. A adolescente não foi detida. A corporação afirma que após a briga, as duas suspeitas saíram em busca de uma faca e, sem seguida, procuraram a vítima. Vaniela foi encontrada em uma distribuidora de bebidas na mesma rua da pizzaria, onde foi atacada.

Vaniela conseguiu ir para casa e pedir socorro. Ela foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião e transferida ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. Faleceu três dias após o ataque.