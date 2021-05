Relator da CPI da Covid, Renan Calheiros homenageia mortos pela doença Jefferson Rudy/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 14:44 | Atualizado 12/05/2021 15:46

Em uma forma homenagear as vítimas da covid-19, o Senador e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, Renan Calheiros (MDB-AL), decidiu tirar seu nome da placa de identificação na bancada da CPI e substituir pelo número de mortos por coronavírus, de acordo com o balanço de terça-feira(11).

A homenagem às 425.711 pessoas é feita no dia em que a comissão recebe o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo(Secom), Fabio Wajngarten.

Desde que foi escolhido relator da comissão, governistas acusam o Calheiros e os líderes da CPI, de conduzir os trabalhos com parcialidade, com o objetivo de perseguir o presidente Jair Bolsonaro. Durante a CPI, Renan Calheiros afirmou que fará essa homenagem todos os dias como forma de cobrança, para mostrar o que está acontecendo no Brasil. O relator da Comissão também afirmou que quem for considerado culpado terá de pagar.

