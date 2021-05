Nise Yamaguchi médica imunologista e oncologista Reprodução / TV Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 12/05/2021 15:09

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou na manhã desta quarta-feira, 12, que deve ser votado na quinta-feira (13) o requerimento de convocação da médica Nise Yamaguchi. O nome da imunologista voltou a ter destaque após o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, afirmar que Yamaguchi foi entusiasta da ideia de alterar a bula da cloroquina para incluir a recomendação de tratamento de covid-19.

Aziz também disse que o Secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus José Barroso Campêlo, deve falar à comissão em junho, após a agenda de depoimentos já programada. O aviso foi dado em resposta ao senador Marcos Rogério (DEM-RO), que voltou a cobrar da cúpula da CPI a convocação de autoridades estaduais e municipais.

Publicidade

Na resposta ao aliado do governo, Aziz disse ainda que não haverá blindagem a ninguém nas apurações. "O secretário de saúde do Amazonas será chamado, e depois esses requerimentos (de convocação de outras autoridades estaduais e municipais) serão encaminhados", explicou o presidente da CPI, que lembrou ainda que, para fazer essas convocações, é necessário que os senadores analisem antes as informações que foram requeridas a Estados e municípios.

A convocação do secretário de Saúde do Amazonas já foi aprovada pela CPI na semana passada. "Nesse ponto, registre-se que a presente convocação se destina, exclusivamente, a elucidar a suposta participação da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas no agravamento da crise sanitária naquele Estado com a ausência de oxigênio para os pacientes internados, assim como verificar a adequada aplicação dos recursos federais repassados àquela unidade da federação em razão da pandemia de Covid -19", escreveu o senador Marcos do Val (Podemos-ES) ao requisitar o depoimento de Campêlo.