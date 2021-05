Governador João Doria (PSDB-SP) Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 15:45

Rio - Nesta quarta-feira, o governador de São Paulo, João Doria, ligou para o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, para fazer um apelo pedindo ao país que libere a exportação de insumos para a produção da vacina Coronavac. Em uma rede social, além de relatar o telefonema, Doria associou o cenário de dificuldades de importação do IFA à declarações do governo federal.

"Acabo de conversar por telefone com o embaixador da China no Brasil, @WanmingYang, pedindo a liberação de mais insumos para a produção da Coronavac. Me solidarizei e lamentei as declarações desastrosas feitas por membros do Governo Federal sobre a China", escreveu o governador.

"É o país que mais está ajudando a salvar a vida dos brasileiros, já que tanto a Coronavac, como a AstraZeneca dependem de insumos produzidos na China", acrescentou.

Segundo Doria, "o governo federal deve um pedido de desculpas ao governo chinês pelo desrespeito ao país que está ajudando o Brasil a vencer a pandemia e salvar vidas".

Risco na produção de vacinas

Ainda nesta quarta-feira, o governador paulista afirmou que o Instituto Butantan está prestes a paralisar a produção de vacinas por falta de insumos. Em coletiva, ele novamente atribuiu o atraso na importação às atitudes do governo do presidente Jair Bolsonaro.

"Ainda não temos a liberação desses insumos, o que nos deixa muito preocupados, pois estamos chegando ao final da entrega, na próxima sexta-feira, das doses com os insumos que recebemos 17 dias atrás. Se não recebermos mais insumos, teremos que parar a produção por falta de insumos", afirmou.

Na última semana, Bolsonaro insinuou que o coronavírus teria sido criado pela China, por conta de uma suposta "guerra química".

"É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou se nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí, os militares sabem que o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. O que está acontecendo com o mundo todo, com sua gente e com o nosso Brasil?", disse o presidente.