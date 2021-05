"Todos os recursos destinados ao Distrito Federal foram devidamente aplicados. Nos demais casos, como não havia projetos, o governador destinou as verbas a algumas prefeituras do Piauí", disse o governador. Agência Brasil

13/05/2021

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recebeu parte dos R$ 3 bilhões do esquema do orçamento paralelo , revelado pelo jornal Estado de São Paulo. As emendas, que deveriam ter como destino investimento no seu Estado, foram parar em máquinas agrícolas no Piauí, estado onde mora sua família.

No total, o governador recebeu R$ 15 milhões e destinou o dinheiro para pavimentação, escoamento e aquisição de carros e, ainda, para despesas “administrativas” e de “fiscalização” da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Procurado pelo Estadão, o governador admitiu o envio de dinheiro da sua cota do orçamento secreto a outra unidade da federação. “Todos os recursos destinados ao Distrito Federal foram devidamente aplicados. Nos demais casos, como não havia projetos, o governador destinou as verbas a algumas prefeituras do Piauí”, disse.