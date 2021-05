A CPI investiga as posturas e falas do Governo Federal durante a pandemia e eventual desvio de verbas federais. Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 13/05/2021 08:47

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid ouve nesta quinta-feira (13) o gerente-geral da farmacêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murillo. Os senadores querem que ele fale sobre as negociações para venda de vacinas contra a Covid-19 para o Brasil. Murillo, que será ouvido na condição de testemunha, será o sexto depoente da comissão no Senado Federal que investiga as posturas e falas do Governo Federal durante a pandemia, e eventual desvio de verbas federais.



Na última quinta-feira (12) o ex-secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Fábio Wajngarten, disse que a Pfizer encaminhou ao governo brasileiro, em setembro de 2020, uma carta se disponibilizando a "fazer todos os esforços" para garantir doses das vacinas para a população brasileira. Wajngarten disponibilizou o documento à CPI. A resposta ao documento teria sido dada apenas dois meses depois.



A comissão quer confirmar com o representante da Pfizer as informações obtidas no depoimento do ex-secretário de comunicação.



Além de Wajngarten e Murillo, já prestaram depoimento os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich; o atual ministro da pasta, Marcelo Queiroga; o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres.