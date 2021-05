Arraial do Cabo: Entre os pontos mais procurados para conhecer o mundo subaquático estão Ilha do Cabo Frio, Saco do Cherne (10 m), Pedra Vermelha (6 a 12 m), Saco do Anequim (6 a 12 m) e Saco do Cardeiro (6 a 12 m). Além disso, é possível conhecer os destroços de navios afundados como o Naufrágio do Harlingen, na Furna das Mulheres, que está a 15 a 25 m de profundidade e o Naufrágio do Thetis, que está na Saco dos Ingleses a 7 a 18 m