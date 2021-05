Um incêndio atingiu uma ala de pacientes internados com covid-19, no Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, em Aracaju Reprodução/Redes Sociais

Rio - Na manhã desta sexta-feira, um incêndio atingiu uma ala de pacientes internados com covid-19, no Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, em Aracaju. Cerca de 35 pacientes foram transferidos e quatro morreram.

Demais usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que recebiam atendimento porta aberta e funcionários que inalaram fuligem também foram transferidos pelo Samu. A Secretaria da Saúde de Aracaju afirma que está prestando todo o suporte necessário à operação de transferência de pacientes e funcionários. "A gestão municipal está em tratativas buscando nova unidade de atendimento para substituir os leitos do Nestor Piva e garantir assistência em saúde aos aracajuanos", disse, em nota.



De maneira emergencial, a pediatria do Hospital Fernando Franco foi adaptada para atendimento clínico, contudo, os atendimentos pediátricos na unidade foram mantidos.



Segundo a secretaria, o reabastecimento de oxigênio nos leitos municipais está garantido pela empresa que fornece o produto e a pasta está ampliando as escalas de trabalho para assegurar a assistência necessária à população aracajuana nos equipamentos da rede municipal de Saúde.



Além do Corpo de Bombeiros e do Samu, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também foi ao local. As causas do incêndio estão sendo apuradas.



A prefeitura estruturou espaço para atendimento psicológico e de informações para familiares dos pacientes e trabalhadores do hospital. A área onde ocorreu o incêndio permanece isolada e o espaço não atingido será equipado para atendimento ao público.

