Jardim Botânico (Rio de Janeiro - RJ): Situado na Zona Sul da cidade, o Jardim Botânico possui um acervo de cerca de nove mil espécies botânicas. Muitas delas importadas e até ameaçadas de extinção. O espaço também conta com construções históricas e uma biblioteca especializada no assunto. Para quem quiser dar uma esticadinha no passeio, a indicação é conhecer o Parque Lage, que fica pertinho do Jardim Botânico. O local também é arborizado e tem trilhas que levam ao Corcovado