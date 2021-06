Chagdud Gonpa Khadro Ling (Três Coroas/RS): localizado no topo da montanha do município de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, é um dos templos budistas fascinantes, coordenado pela rede de Centros de Budismo chamado Tibetano Vajraiana, e fundado pelo monge Chagdud Tulku Rinpoche, em 1995. Nele moram praticantes budistas, que realizam trabalhos voluntários e mantêm o lugar funcionando com base em doações